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20:37, 12 января 2023Ценности

Продавец магазина нижнего белья показала правильный способ надевать бюстгальтер

Продавец бутика нижнего белья посоветовала застегивать пояс на спине

Фото: Fahad Waseem / Unsplash

Британский продавец магазина нижнего белья Janice Rose показала правильный способ надевать бюстгальтер. На ролик, опубликованный в TikTok-аккаунте бутика, обратили внимание в Daily Mail.

Жительница Нотингема Келли продемонстрировала три неправильных метода обращения с нижним бельем. По словам сотрудницы, нельзя надевать уже застегнутый бюстгальтер через голову и ноги, а также не следует перекручивать пояс во избежание его растяжения.

В заключение женщина показала, что необходимо вдеть руки в лямки и закрепить застежки на спине. «Так вы не испортите свое изделие», — высказалась она в вирусном видео.

Зрители, в свою очередь, неоднозначно отнеслись к публикации британки, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Я не смогу так развернуться», «Простите, но у меня не хватит растяжки», «Мне советовали делать так, но я не могу свести руку за спину», — уточняли юзеры.

В декабре 2020 года блогерша Ясмин нашла способ избежать сползания бюстгальтера без бретелей. Она объяснила подписчикам, что необходимо прикрепить отстегнутую бретель бюстгальтера к застежке на спине, затем протянуть ее под чашками спереди и зафиксировать на боковой части бюстгальтера.

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Майя Пономаренко
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