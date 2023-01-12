Продавец магазина нижнего белья показала правильный способ надевать бюстгальтер

Продавец бутика нижнего белья посоветовала застегивать пояс на спине

Британский продавец магазина нижнего белья Janice Rose показала правильный способ надевать бюстгальтер. На ролик, опубликованный в TikTok-аккаунте бутика, обратили внимание в Daily Mail.

Жительница Нотингема Келли продемонстрировала три неправильных метода обращения с нижним бельем. По словам сотрудницы, нельзя надевать уже застегнутый бюстгальтер через голову и ноги, а также не следует перекручивать пояс во избежание его растяжения.

В заключение женщина показала, что необходимо вдеть руки в лямки и закрепить застежки на спине. «Так вы не испортите свое изделие», — высказалась она в вирусном видео.

Зрители, в свою очередь, неоднозначно отнеслись к публикации британки, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Я не смогу так развернуться», «Простите, но у меня не хватит растяжки», «Мне советовали делать так, но я не могу свести руку за спину», — уточняли юзеры.

В декабре 2020 года блогерша Ясмин нашла способ избежать сползания бюстгальтера без бретелей. Она объяснила подписчикам, что необходимо прикрепить отстегнутую бретель бюстгальтера к застежке на спине, затем протянуть ее под чашками спереди и зафиксировать на боковой части бюстгальтера.