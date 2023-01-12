В США углядели признаки отчаяния в действиях Украины

Military Watch: требование Украины к Грузии вернуть «Буки» демонстрирует ее отчаяние

Требование Украины к Грузии вернуть зенитные ракетные комплексы «Бук» демонстрирует ее отчаяние. Такое мнение выразили журналисты американского портала Military Watch.

Авторы материала углядели в действиях Киева признаки отчаяния. «Давление на Грузию, чтобы та предоставила "Буки", можно считать признаком отчаяния», — говорится в публикации. При этом указывается, что грузинские власти оказались не рады требованию Украины вернуть комплексы, так как Тбилиси удалось получить зенитные ракетные комплексы в результате многомиллионной сделки в 2007 году.

Как отмечается в материале, украинская противовоздушная оборона истощается все сильнее и, по сообщениям украинских и западных СМИ, способность страны отражать воздушные и ракетные удары постепенно слабеет.

Ранее Грузия отказалась возвращать Украине комплексы «Бук», ссылаясь на то, что не получала их бесплатно. В Минобороны страны также обратили внимание на то, что грузинская сторона не отказывается от оказания Украине гуманитарной и политической поддержки, но неоднократно высказывала свое отношение к передаче Киеву вооружений.

О просьбе Украины вернуть зенитно-ракетные комплексы 9 января сообщил временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

В начале декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз заявил, что страна не будет поставлять Украине вооружение, поскольку не собирается становиться стороной конфликта.