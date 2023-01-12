Резкое падение экспорта нефти из США объяснили

Аналитик Демидов объяснил падение экспорта нефти из США большим потреблением внутри страны

Падение экспорта нефти из США может быть связано с пересмотром планов по цене, а также большим потреблением внутри страны, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что экспорт нефти из США за неделю упал почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей — до 2,137 миллиона баррелей в сутки.

«Честно говоря, я не нашел заявления на государственных сайтах США о падении, но если оно реально было, то причина может быть в том, что произошел пересмотр планов на цену нефти. Многие трейдеры ожидали холодной зимы, что не оправдалось», — объяснил Демидов.

Кроме того, по словам аналитика, в США существенное падение объемов стратегических резервов. Поэтому при постоянном уровне добычи нефти Штаты стали потреблять больше внутри страны как для прямых нужд, так и для восполнения резервов.

Ранее Владимир Демидов рассказывал «Ленте.ру», что показатель заполненности стратегического нефтяного резерва США один из самых низких с весны 1984 года.

