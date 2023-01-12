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17:40, 12 января 2023Среда обитания

Россиянам напомнили правила выброса елок

Эксперт Голованов: елки нужно выбрасывать в бункер большой вместимости

Фото: Денис Гришкин / Агентство «Москва»

Выбрасывать новогоднюю елку в обычный мусорный контейнер нельзя. Правила утилизации дерева после праздников россиянам напомнил эксперт по экологии и ответственному потреблению Максим Голованов, пишет «Газета.Ru».

По словам специалиста, елку нужно выбрасывать в бункер большой вместимости, так как она занимает много места и может повредить технику, если ее выбросят в неправильный отсек. Однако в качестве лучшего способа избавиться от елки Голованов рекомендовал сдать ее в переработку.

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«Иначе ель поедет на свалку как несортированный мусор. А могла бы превратиться в полезные щепу и опилки», — заявил эксперт, уточнив, что в дальнейшем их будут использовать для благоустройства территорий и создания прогулочных зон, а хвою сохранят как корм для животных.

Ранее эколог Аида Леванова заявила, что живые новогодние елки после новогодних праздников нельзя выкидывать в мусорные контейнеры: на свалке дерево будет бесполезно гнить, выдавая в атмосферу парниковые газы.

Нина Ташевская
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