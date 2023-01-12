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18:53, 12 января 2023Ценности

Перечислены модные тренды 2023 года

Glamour: актуальность обретут платья и костюмы в бельевом стиле и прозрачные наряды

Фото: Evelyn Semenyuk / Unsplash

Журналисты Glamour перечислили главные тренды 2023 года. Соответствующая подборка опубликована на сайте британской версии издания.

В первую очередь авторы призвали читателей обратить внимание на наряды из прозрачных тканей, которые представили на показах таких именитых брендов, как Erdem, Prada & Victoria Beckham, Molly Goddard, Miu Miu и Valentino, а также Bottega, Chanel, KNWLS, Tom Ford и многих других. Кроме того, модными станут брюки и джинсы с заниженной линией талии, считают эксперты.

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Плюс ко всему специалисты отметили растущую популярность пайеток и предметов гардероба ярких цветов, особенно оттенка синий кобальт. Помимо этого, актуальность обретут платья и костюмы в бельевом стиле, ультра-маленькие сумки и черная летняя одежда. Вдобавок распространяется тенденция на аппликации и вырезы на вещах в виде цветов и сердец.

В заключение журналисты напомнили о тренде на костюмы спокойных оттенков и нарядах с рюшами. «К тому же в моду возвращается расцветка омбре», — подчеркнули они.

В декабре 2022 года персональный стилист и консультант сервиса объявлений «Юла» Дарья Мальцева перечислила россиянкам тренды, которые устареют к 2023 году. Специалистка заявила, что в предстоящем году не стоит покупать вещи на один сезон. По ее словам, подобный тренд является не только признаком плохого вкуса, но и отсутствием осознанности в потреблении.

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Майя Пономаренко
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