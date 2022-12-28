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12:26, 28 декабря 2022Ценности

Россиянкам назвали устаревшие к 2023 году тренды

Российский стилист Дарья Мальцева: платья и юбки с баской выйдут из моды к 2023 году

Фото: unsplash

Персональный стилист и консультант сервиса объявлений «Юла» Дарья Мальцева назвала россиянкам тренды, которые устареют к 2023 году. Размышлениями на данную тему она поделилась с изданием Marie Claire.

Специалистка заявила, что в предстоящем году не стоит покупать вещи на один сезон. По ее словам, подобный тренд является не только признаком плохого вкуса, но и отсутствием осознанности в потреблении. «Нам всем нужно пересмотреть свой гардероб и внедрить в него два правила: качество и классический крой, которые вы сможете разбавлять микротрендами», — рассказала она, отметив, что объемные пиджаки, однотонные плащи, юбки-карандаши и джинсы фасона mom никогда не утратят свою актуальность.

Помимо прочего, из моды выйдут платья и юбки с баской, широкополая шляпа, плюшевая шуба и кожаная куртка, украшенная принтами. В последнем случае Мальцева призвала отказаться от детского декора в виде надписей и с изображением героев из мультфильмов.

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Эксперт заявила, что не стоит носить кольца на каждом пальце. Вместо них лучше присмотреться к массивным перстням, которые можно сочетать с перчатками. Также собеседница издания посоветовала не носить в 2023 году браслеты из мулине, яркие бусы из бисера и крупные кольца из полимерной глины.

Ранее историк моды Александр Васильев перечислил предметы гардероба, которые войдут в моду в 2023 году. В первую очередь стилист призвал читателей обратить внимание на одежду эстетики 1980-х годов, среди которых джинсы-варенки, вещи из прозрачной ткани, наряды в сетку, а также кофты с широкими плечами и образы из денима.

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Мария Винар
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