Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:20, 12 января 2023Россия

В Совфеде допустили готовность Польши захватить часть Украины весной

Сенатор Ковитиди допустила, что Польша готова военным путем захватить часть Украины весной

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta / Reuters

Польша весной готова военным путем захватить часть Украины, допустила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди. Ее комментарий приводят «Известия» в четверг, 12 января.

По ее мнению, встреча во Львове польского президента Анджея Дуды и украинского лидера Владимира Зеленского под видом «защиты западных земель Украины» от России соответствует выполнению этой цели.

Сенатор предположила, что Варшава сделает все для того, чтобы с выгодой использовать политический хаос на Украине и «откусить» часть территории. По словам Ковитиди, власти Польши не скрывают притязаний на Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровенскую области Украины.

«Очевидно, что это очень дорогая компенсация за военную помощь, которую поляки оказывают Украине, даже с учетом размещения украинских беженцев, ставших дешевой рабочей силой в Польше», — сказала сенатор.

11 января первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что планы Великобритании, Польши и других западных стран по поставкам Украине танков говорят об их заинтересованности в дальнейшей эскалации военного конфликта.

Ранее издание Politico выяснило, что Варшава и Париж объявили о новой военной помощи Украине, чтобы надавить на Германию, которая задерживает поставки техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле раскрыли отношение Путина к идее повысить призывной возраст в России
В Кремле описали ситуацию в Соледаре фразой «руки потирать не время»
В Кремле порассуждали о целях спецоперации
В Госдуме предложили создать список «предавших родину» артистов
Захарова возмутилась отказом Швеции сотрудничать по делу о «Северных потоках»
Тело 17-летней россиянки нашли у жилого дома после вечеринки
Бывшего футболиста африканской сборной насмерть загрызли собаки
В центре Львова арестовали недвижимость россиян
Умер один из самых влиятельных гитаристов Джефф Бек
В Латвии осудили спикера парламента за русский язык
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.