В Совфеде допустили готовность Польши захватить часть Украины весной

Сенатор Ковитиди допустила, что Польша готова военным путем захватить часть Украины весной

Польша весной готова военным путем захватить часть Украины, допустила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди. Ее комментарий приводят «Известия» в четверг, 12 января.

По ее мнению, встреча во Львове польского президента Анджея Дуды и украинского лидера Владимира Зеленского под видом «защиты западных земель Украины» от России соответствует выполнению этой цели.

Сенатор предположила, что Варшава сделает все для того, чтобы с выгодой использовать политический хаос на Украине и «откусить» часть территории. По словам Ковитиди, власти Польши не скрывают притязаний на Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровенскую области Украины.

«Очевидно, что это очень дорогая компенсация за военную помощь, которую поляки оказывают Украине, даже с учетом размещения украинских беженцев, ставших дешевой рабочей силой в Польше», — сказала сенатор.

11 января первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что планы Великобритании, Польши и других западных стран по поставкам Украине танков говорят об их заинтересованности в дальнейшей эскалации военного конфликта.

Ранее издание Politico выяснило, что Варшава и Париж объявили о новой военной помощи Украине, чтобы надавить на Германию, которая задерживает поставки техники.