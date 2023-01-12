Юристы в США описали последствия истории с секретными документами для Байдена

Юристы в США: история с секретными документами не будет иметь последствий для Байдена

Американские юристы считают, что история с обнаружением секретных документов в бывшем офисе президента США Джо Байдена никак не будет иметь для него никаких последствий. Такое мнение они выразили на соответствующий вопрос РИА Новости.

Так, профессор юридического факультета университета George Mason University Фрэнсис Бакли считает, что пресса поддержит Байдена, а Минюст будет молчать. Последствия, уверен он, если и будут, то незначительными. По его словам, противоречивость ситуации может усложнить преследование бывшего президента США Дональда Трампа по обвинению в неверном обращении с секретными документами. Его мнение разделяет профессор юридического факультета Университета Иллинойса Фрэнсис Бойл.

Профессор Southwestern University Рэйчел Ван Ландигам отметила, что последствия будут зависеть от деталей в каждом конкретном случае. В частности, необходимо разобраться, идет речь о небрежности или о «предположительно преступном акте», как в случае с Трампом, который, препятствовал возвращению засекреченных материалов. По ее мнению, Минюсту следует начать расследование с учетом этих нюансов.

О нахождении секретных бумаг стало известно 10 января. Сообщалось, что в начале ноября доверенные лица Байдена обнаружили около десяти материалов периода вице-президентства Байдена. Позднее помощники Байдена обнаружили вторую партию секретных документов.

В августе ФБР провела обыски в имении Трампа Мар-а-Лаго. Национальное управление архивов и документации США заявило, что более 100 полученных бумаг содержат секретные сведения. В октябре стало известно об изъятии из поместья Трампа секретных документов, которые содержали «чувствительные разведданные» об Иране и Китае.