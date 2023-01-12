В России раскрыли цель поставок танков Leopard Киеву

Аналитик Литовкин сообщил, что танки Leopard передадут Киеву для демонстрации поддержки

Рота танков Leopard, которую Вооруженным силам Украины передаст Польша, не повлияет на обстановку на фронте — эти машины нужны для демонстрации поддержки Киева. Цель поставок танков раскрыл полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

«Решающего преимущества они Украине не создадут, тем более что фронт 800 километров, и три-четыре роты на этом пространстве — капля в море. Но зато реклама поддержки Украины, попытка напугать Россию, попытка затянуть специальную военную операцию, истощить Россию, ее экономические, финансовые и иные ресурсы», — сообщил он.

Аналитик предположил, что подобные акции рассчитаны на граждан Европы и Украины. Они предназначены для того, чтобы изображать видимость поддержки.

По словам Литовкина, танки Leopard — не новая техника. Эти машины не могут вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами. Также в них отсутствует автомат заряжания. Он отметил, что польские танки Twardy, в которых есть эти функции, лучше подходят для отправки на Украину. Эксперт подчеркнул, что Leopard весит около 50 тонн, что может негативно сказаться на украинских мостах и дорогах.

Ранее в январе президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции.

В этом же месяце военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что Вооруженные силы России обладают достаточным военным потенциалом для противостояния современным танкам, включая Leopard.