Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:59, 10 января 2023Наука и техника

Названо последствие появления западных танков у Украины

Военный эксперт Дандыкин заявил о способности России противостоять западным танкам

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который не исключил возможности поставок Украине тяжелых танков западного образца, противоречит словам о снабжении Киева только оборонительным оружием, отметил военный эксперт, капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист высказался о последствиях появления западных танков у украинских вооруженных сил.

Это окончательно хоронит легенду о том, что они дают Украине только оборонительное оружие. Танки — это оружие наступательного боя

Василий Дандыкинвоенный эксперт

Дандыкин отметил, что ВС России обладают достаточным военным потенциалом для противостояния самым современным танкам, в том числе Leopard.

«Это может замедлить наши действия, но ни в коем разе не повлияет на наш успех. Ключ к этим танкам, я думаю, наши военные смогут подобрать: у нас же самые современные танки, в частности, Т-90М "Прорыв". По характеристикам он не уступает западным. У нас также самая современная авиация, включая вертолеты-штурмовики», — объяснил специалист.

Материалы по теме:
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта 2022
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет» Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет»Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
2 декабря 2022

Ранее Столтенберг заявил, что возможность начала поставок танков западного производства Leopard и Abrams в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще остается и будет зависеть от совместного решения союзников. «Нет, не исключаю [такую возможность]. Но и обещать ничего не могу», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о получении раскритикованным Кадыровым генералом новой должности
Российский арбитр Карасев завершил международную карьеру
Стало известно о планах ВСУ отступить из Соледара
Экономист объяснил принцип работы инвестиционных монет
Украинский военнопленный назвал потери ВСУ колоссальными
В ДНР заявили об уничтожении более 170 бойцов ВСУ за сутки
Мошенница Анна Делви нашла еще один способ заработать вопреки домашнему аресту
В Британии сообщили о контроле России над большей частью Соледара
Власти ДНР ответили на вопрос о названии Артемовска
Анастасия Волочкова опубликовала фотографию топлес
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.