Стало известно об оскорблениях Месси со стороны руководства «Барселоны»

elPeriódico: руководство «Барселоны» оскорбляло Месси, Пике и Бускетса в личной переписке

Руководители «Барселоны» оскорбляли футболистов Лионеля Месси, Жерара Пике и Серхио Бускетса в личной переписке. Об этом стало известно elPeriódico.

Издание опубликовало скриншоты переписки, которую в 2021 году предположительно вело руководство каталонцев, в том числе президент клуба Хосеп Бартомеу и руководитель юридического отдела Роман Понти. «Бартомеу, не нужно любезничать с этой крысой из выгребной ямы. Клуб дал ему все, а он говорит нам, кого покупать и кого подписывать, мы должны искать спонсоров для него», — говорится в чате о Месси.

Пике назвали «сукиным сыном», а Бускетса — «избалованным и бесчувственным миллионером» за то, что он отказался изменить условия контрактов в кризисный для «Барселоны» период пандемии коронавируса. Понти заявил, что футболисты должны покинуть клуб.

1 ноября прошлого года появилась информация, что Месси не желает отвечать на звонки из «Барселоны» и обсуждать возможное возвращение в команду, которую покинул в 2021 году. Вместе с каталонцами он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. На данный момент аргентинец выступает за ПСЖ. Пике ушел из «Барселоны» в 2022 году, Бускетс по-прежнему играет за клуб.