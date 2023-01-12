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16:03, 12 января 2023Бывший СССР

Германия подарила Молдавии 19 старых БТР без пулеметов

Глава Минобороны Молдавии Носатый сообщил о получении 19 старых немецких БТР бесплатно

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Молдавия бесплатно получила от Германии 19 бронетранспортеров (БТР) Piranha без пулеметов, их планируют установить сами молдавские власти, заявил глава министерства обороны республики Анатолий Носатый. Его слова передает РИА Новости.

«Мы получили 19 единиц техники, мы установим на бронетранспортеры пулеметы, у нас они есть. Конечно, у этой техники есть цена, но для нас это было пожертвование со стороны правительства Германии», — рассказал Носатый журналистам на церемонии передачи техники.

Первая партия немецких БТР прибыла в страну 10 января. Министр обороны Молдавии также признал, что техника неновая, но заверил, что машины прошли капитальную проверку и получили гарантийный срок работы.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны Николай Попеску заявил, что власти Молдавии будут добиваться вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья мирным путем.

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Василий Мека
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