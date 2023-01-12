Молдавский министр пообещал убрать российских миротворцев

Глава МИД Молдавии пообещал добиться вывода российских миротворцев из Приднестровья

Власти Молдавии будут добиваться вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья мирным путем, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны Николай Попеску, передает портал Rubaltic.

«Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели, — это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем», — сказал Попеску. Он также отметил, что сейчас этого добиться трудно, поскольку Кишинев заморозил отношения с Москвой из-за конфликта на Украине.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что страна стала заложником нынешней ситуации на Украине. Он признал, что Приднестровью приходится нелегко, однако республика выбрала миролюбивую позицию, сохраняет нейтралитет и приняла почти 60 тысяч беженцев.