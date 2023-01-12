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12:32, 12 января 2023Бывший СССР

Молдавский министр пообещал убрать российских миротворцев

Глава МИД Молдавии пообещал добиться вывода российских миротворцев из Приднестровья

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Молдавии будут добиваться вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья мирным путем, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны Николай Попеску, передает портал Rubaltic.

«Единственный метод, каким мы хотим достичь этой цели, — это дипломатия, переговоры и диалог с российской стороной и Приднестровьем», — сказал Попеску. Он также отметил, что сейчас этого добиться трудно, поскольку Кишинев заморозил отношения с Москвой из-за конфликта на Украине.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что страна стала заложником нынешней ситуации на Украине. Он признал, что Приднестровью приходится нелегко, однако республика выбрала миролюбивую позицию, сохраняет нейтралитет и приняла почти 60 тысяч беженцев.

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Василий Мека
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