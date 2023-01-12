Захарова возмутилась отказом Швеции сотрудничать по делу о «Северных потоках»

Мария Захарова: отказ Швеции сотрудничать по делу о «Северных потоках» вызывает недоумение

Нежелание представителей Швеции сотрудничать с Россией в расследовании причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» вызывает недоумение, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Свое возмущение происходящим она выразила в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Вызывает искреннее недоумение отказ шведской стороны от ответа по существу на очередной запрос Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по уголовному делу о повреждении газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре 2022 года», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что отказ от сотрудничества в Швеции объяснили тем, что удовлетворение запроса России якобы представляло бы угрозу безопасности страны. При этом шведская прокуратура сообщила, что не заинтересована в реализации инициативы России о создании совместной следственной группы для расследования повреждений на объектах.

Захарова отметила, что в результате взрывов Россия понесла значительный ущерб, а потому страна имеет право задавать вопросы о произошедшем и требовать на них ответа. «Необходимо сделать так, чтобы в будущем подобное не повторилось», — заключила представитель МИД.

Масштабные разрушения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября 2022 года. Впоследствии выяснилось, что в районе утечек на объектах были зафиксированы взрывы. В Швеции подтвердили факт диверсии на газопроводах, однако виновник случившегося так и не найден.

5 января в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что расследование инцидента на «Северных потоках» продолжается. Ответственными за расследование в ЕК назвали представителей Швеции, Дании и Германии.