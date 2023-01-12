Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:34, 12 января 2023Мир

Захарова возмутилась отказом Швеции сотрудничать по делу о «Северных потоках»

Мария Захарова: отказ Швеции сотрудничать по делу о «Северных потоках» вызывает недоумение
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Нежелание представителей Швеции сотрудничать с Россией в расследовании причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» вызывает недоумение, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Свое возмущение происходящим она выразила в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Вызывает искреннее недоумение отказ шведской стороны от ответа по существу на очередной запрос Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по уголовному делу о повреждении газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре 2022 года», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что отказ от сотрудничества в Швеции объяснили тем, что удовлетворение запроса России якобы представляло бы угрозу безопасности страны. При этом шведская прокуратура сообщила, что не заинтересована в реализации инициативы России о создании совместной следственной группы для расследования повреждений на объектах.

Захарова отметила, что в результате взрывов Россия понесла значительный ущерб, а потому страна имеет право задавать вопросы о произошедшем и требовать на них ответа. «Необходимо сделать так, чтобы в будущем подобное не повторилось», — заключила представитель МИД.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

Масштабные разрушения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября 2022 года. Впоследствии выяснилось, что в районе утечек на объектах были зафиксированы взрывы. В Швеции подтвердили факт диверсии на газопроводах, однако виновник случившегося так и не найден.

5 января в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что расследование инцидента на «Северных потоках» продолжается. Ответственными за расследование в ЕК назвали представителей Швеции, Дании и Германии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о повышении призывного возраста в России
СБУ обвинила российского депутата в изменении госграниц Украины
Европа избежала опасности сокращения производства
Британский генерал оценил объемы поставок танков Украине
Психиатр назвал простой способ сделать любые отношения счастливыми и крепкими
Россиянин поехал в Таиланд и умер в номере отеля при загадочных обстоятельствах
В Кремле объяснили назначение нового командующего группировкой войск в зоне СВО
Резкое падение экспорта нефти из США объяснили
Звезда «Дома-2» высказалась о продаже дома в Москве
Оценено будущее российского автомобильного рынка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.