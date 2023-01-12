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15:01, 12 января 2023Россия

В ДНР назвали главное значение взятия Соледара

Баевский: взятие Соледара позволит вести огонь по Артемовску прямой наводкой

Фото: Roman Chop / AP

Подполковник Народной милиции (НМ) и депутат парламента Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Баевский в эфире «Соловьев Live» назвал главное значение взятия Соледара российскими войсками.

По его словам, взятие города позволит вести огонь по Артемовску (украинское название — Бахмут) прямой наводкой. «Взятие Соледара под контроль означает фактически прямую видимость трассы со Славянска на Артемовск и возможность работы по ней практически прямой наводкой», — рассказал он.

Контроль над Соледаром также важен с точки зрения изоляции боевых действий, подчеркнул Баевский, так как это означает «перерезание» всех логистических путей к группировке Артемовска, а также пресечение всех возможностей для снабжения ее боеприпасами и личным составом.

Также Баевский рассказал, что западная часть Соледара полностью взята под контроль российскими войсками, однако в городе продолжается зачистка из-за сохраняющихся очагов сопротивления.

10 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». На следующий день основатель организации Евгений Пригожин сообщил, что «вагнеровцы» взяли под контроль всю территорию города.

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Варвара Кошечкина
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