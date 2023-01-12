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14:43, 12 января 2023Россия

Западную часть Соледара полностью освободили

Офицер НМ ДНР: западная часть Соледара освобождена, в городе остаются очаги сопротивления

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Западная часть Соледара полностью взята под контроль российскими войсками, однако в городе продолжается зачистка из-за сохраняющихся очагов сопротивления. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Баевский в эфире «Соловьев Live».

Баевский сообщил, что зачистка идет успешно и российские подразделения «додавливают» противника. «В целом операция развивалась успешно и уже западная окраина Соледара полностью под нашим контролем», — сказал подполковник.

10 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в центр Соледара вошли подразделения ЧВК Вагнер. На следующий день Евгений Пригожин сообщил, что «вагнера» взяли под контроль всю территорию города.

Ранее обозреватель The Hill Брэд Дресс высказал мнение, что взятие российскими войсками Соледара ставит Москву на «порог крупнейшей победы» на Украине. «Россия, вероятно, будет использовать Соледар, чтобы окружить Бахмут, который находится примерно в шести милях от него, и нарушить украинские пути снабжения. Взятие Бахмута позволит России продвинуться к другим ключевым местам в регионе», — счел обозреватель.

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Василий Мека
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