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17:08, 12 января 2023Бывший СССР

В Молдавии призвали остановить русский язык

Экс-спикер парламента Молдавии Гимпу назвал русский язык «задушившим» румынский

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Экс-спикер парламента Молдавии Михай Гимпу призвал остановить русский язык, который «душит» родной язык республики. Видео с его словами опубликовал Telegram-канал «Salut Молдова!».

«Пока мы не остановим русский язык, наши люди не начнут говорить корректно на румынском. Русский язык продолжает душить наш родной язык», — пожаловался он. По его словам, в Молдавии говорят как в советское время, «несмотря на 30 лет независимости».

Ранее Конституционный суд Молдавии признал неконституционной норму о функционировании языков, которая возвращала русскому официальный статус языка межнационального общения. Об этом ходатайствовали несколько депутатов парламента, утверждавшие, что документ подрывает основы Конституции.

Позднее советник молдавского президента Ала Немеренко обвинила национальные меньшинства в неуважении к языку молдаван. Кроме того, исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский извинился за ее слова и отметил: «Мы отвергаем заявления госпожи Немеренко, (...) содержащие элементы шовинизма».

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Кристина Есикова
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