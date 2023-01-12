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17:04, 12 января 2023Мир

В России высказались об отказе Швеции сотрудничать по делу о «Северных потоках»

Сенатор Карасин: без России расследование взрывов «Северных потоков» теряет смысл
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин убежден, что без России расследование взрывов «Северных потоков» теряет смысл. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на нежелание Швеции сотрудничать в этом вопросе.

12 января официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что нежелание представителей Швеции сотрудничать с Россией в расследовании причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» вызывает недоумение.

Дипломат добавила, что шведская прокуратура сообщила, что не заинтересована в реализации инициативы России о создании совместной следственной группы для расследования повреждений на объектах.

«Отказ от взаимодействия в расследовании этого дела, во-первых, правда, вызывает недоумение. Для нас становится понятным, что там есть что скрывать. А во-вторых, без нашего участия в расследовании это все теряет смысл и свидетельствует о политической ангажированности тех людей, которые все это затевали и причастны к этому», — заявил Карасин.

От взаимодействия с нами отказываются. Что мы можем сказать по этому поводу? Ничего. Мы просто выражаем свое недоумение. Будет ли расследование дальше или нет? Это уже идет мимо нас

Григорий Карасинглава комитета Совфеда по международным делам
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Масштабные разрушения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в конце сентября 2022 года. Позднее выяснилось, что в районе утечек на объектах были зафиксированы взрывы.

5 января в Еврокомиссии (ЕК) заявили, что расследование инцидента на «Северных потоках» продолжается. Ответственными за расследование в ЕК назвали представителей Швеции, Дании и Германии.

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Алена Шевченко
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