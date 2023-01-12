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19:24, 12 января 2023Интернет и СМИ

Экс-главреду «Комсомольской правды» посмертно присвоили правительственную премию

Мишустин посмертно наградил Сунгоркина премией за персональный вклад в развитие СМИ

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин посмертно наградил экс-главреда «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина премией за персональный вклад в развитие СМИ. Об этом сообщает KP.RU.

«Я знал Сунгоркина лично, он был ярким журналистом, мощным организатором, больше 40 лет отдал "Комсомольской правде"», — сказал глава правительства на церемонии. Премию получила жена Сунгоркина Татьяна Безрукова. Отмечается, что Мишустин за работу в новых регионах России наградил еще четырех сотрудников издания.

Помимо того, правительственная премия была присвоена нескольким другим сотрудникам СМИ, включая телеведущего Андрея Малахова, военкоров Семена Пегова и Евгения Поддубного.

О смерти Сунгоркина стало известно 14 сентября. Он скончался в экспедиции в Приморье. Причиной назвали инсульт. Новым главным редактором и гендиректором «Комсомольской правды» стала бывшая шеф-редактор KP.RU Олеся Носова.

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Олег Давыдов
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