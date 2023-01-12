В США назвали канун украинского конфликта дипломатическим театром

Экс-посол США Салливан заявил о «дипломатическом театре» в преддверии конфликта на Украине

Канун конфликта на Украине можно назвать дипломатическим театром, заявил бывший посол США в России Джон Салливан. Его слова приводит Foreign Policy.

«Вот моя оценка. Когда [замминистра иностранных дел] Сергей Рябков передал мне два проекта договоров [о гарантиях безопасности России], русские имитировали [дипломатическую] деятельность. Что я имею в виду? Они читали по бумагам. Вовлечения не было», — сказал он.

По его словам, в преддверии конфликта российские дипломаты зачитывали ранее озвученные тезисы с бумаги и избегали дополнительных вопросов. Кроме того, экс-посол заявил, что был совершенно уверен в том, что за этими встречами последует специальная военная операция.

Он также добавил, что президент России Владимир Путин хотел юридически оправдать «все, что он делает», и использовать аргумент о том, что Москва начала спецоперацию в целях самозащиты. Салливан отметил, что назревание военного конфликта стало очевидным после того, как он увидел количество военных, переброшенных на территорию Белоруссии для совместных учений.

Кроме того, он оценил роль главы МИД Сергея Лаврова в этом процессе. «Он важен для Путина. (...) Путин знает, насколько он эффективен, и он очень хорош. Он очень-очень изысканный, очень умный, очень опытный. Я не думаю, что он был замешан. Если вы спросите мое личное мнение, я не думаю, что он участвовал в планировании этого. Я предполагаю, что круг [этих людей] относительно мал», — сказал экс-посол.

Ранее Салливан прокомментировал возможные сроки начала переговоров по Украине. По его мнению, такой момент еще не настал, поскольку Вашингтон намерен обеспечить Киеву лучшую из возможных позиций для переговоров.