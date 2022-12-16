США не увидели возможности начать мирные переговоры по Украине

Советник президента США Салливан считает, что момент для переговоров по Украине не настал

Белый дом пока не видит подходящего момента для начала мирных переговоров по Украине, поэтому продолжит оказывать Киеву помощь, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Цитату приводит РИА Новости.

Салливан добавил, что США считают своей задачей обеспечить Киеву лучшую из возможных позиций для переговоров, для чего и продолжают оказывать военную помощь.

Как говорил представитель Белого дома Джон Кирби, Вашингтон выделит дополнительные средства на усиление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Он подчеркнул, что США будут помогать обороняться Украине до тех пор, пока она подвергается воздушным атакам.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер при этом ранее говорил, что в боевых действиях на Украине настал переломный момент, когда сторонам необходимо сесть за стол переговоров.