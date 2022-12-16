США включат дополнительные средства ПВО в новый пакет военной помощи Украине

Белый дом заявил о включении дополнительных средств ПВО в новый пакет помощи Украине

Дополнительные средства противовоздушной (ПВО) войдут в новый пакет военный помощи США Украине. Об этом на брифинге с журналистами сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, пишет РИА Новости.

«Последует новый пакет оборонной помощи, сейчас мы не готовы объявить, что именно будет в нем, но вы можете ожидать новые поставки дополнительных средств ПВО», — сказал он.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома подчеркнул, что США будут помогать «обороняться» Украине до тех пор, пока она подвергается воздушным атакам.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в эскалации конфликта на Украине. Он указал, что подобная эскалация не в интересах ни украинского, ни американского, ни российского народов.