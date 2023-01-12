Канадский хоккеист назвал россиянина из НХЛ лучшим вратарем в мире

Канадский хоккеист Пакетт назвал россиянина Василевского из «Тампы» лучшим вратарем в мире

Нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт выбрал лучшего в мире вратаря. Слова канадца приводит «Чемпионат».

Пакетт назвал лидером Андрея Василевского, выступающего в Национальной хоккейной лиге за «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Я несколько лет с ним поиграл, ему тяжело забить даже на тренировках. Он умеет выигрывать матчи для команды и он — самый атлетичный парень, которого я видел в жизни, у него растяжка лучше всех. И он на самом деле считает, что он лучший, и не хочет, чтобы кто-то был лучше него», — объяснил канадец.

В сентябре Василевский возглавил десятку лучших вратарей НХЛ по версии NHL Network. Он обошел соотечественника Игоря Шестеркина из «Нью-Йорк Рейнджерс», занявшего второе место.

Василевский выступает за «Тампу» с 2014 года. В составе команды он выигрывал Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах.