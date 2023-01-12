Врач назвал предшествующий смертельно опасному состоянию необычный симптом

Уролог Лубенников рассказал, что при тяжелом течении диабета моча может пахнуть ацетоном

При тяжелом течении сахарного диабета моча может пахнуть ацетоном, рассказал уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Он и врач, директор по производству лаборатории «ЛабКвест» Наталья Логачева, назвали в беседе с «Лентой.ру» и другие болезни, сопровождающиеся этим необычным симптомом.

Запах ацетона от мочи связан с присутствием в ней кетоновых (ацетоновых) тел. Наличие в моче кетоновых тел называется кетонурией, пояснил уролог. Чаще всего кетонурия возникает при тяжелом сахарном диабете. Грозным осложнением болезни является диабетическая (кетоацидотическая) кома — смертельно опасное состояние.

Диабетическая кома развивается из-за накопления кетоновых тел в крови и их действия на центральную нервную систему, потери организмом электролитов и жидкости. Также кому могут спровоцировать прекращение или уменьшение введения инсулина, инфекционные болезни, операции, стрессовые ситуации

Александр Лубенников уролог

О наступлении диабетической комы сигнализируют частое и обильное мочеиспускание, жажда, тошнота, рвота. В воздухе, который выдыхает больной, также ощущается запах ацетона. Поэтому при появлении этого запаха от мочи, особенно у больного сахарным диабетом, нужно немедленно обратиться к врачу, настаивает Лубенников.

Логачева добавляет, что запах ацетона в моче может появляться при сильной физической усталости или большом стрессе. После отдыха организм восстанавливается и уровень ацетона снижается.

Если вы занимаетесь тяжелыми физическими нагрузками, которые обязательно будут приводить к изменениям в обменных процессах, хотя бы раз в квартал сдавайте общий анализ мочи, чтобы контролировать состояние организма. В случае, когда причина появления запаха непонятна, следует срочно обраться к врачу для диагностики состояния здоровья Наталья Логачева врач

Запах ацетона от мочи может появляться и при строгих диетах, когда наблюдается углеводное голодание. Также этот симптом может сигнализировать о желудочно-кишечных расстройствах, тяжелом токсикозе, резюмировал Лубенников.

Ранее Александр Лубенников назвал симптомы опасных мужских болезней. Он предупредил, при любой боли в мочеполовой системе мужчина должен идти к врачу.