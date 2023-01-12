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11:02, 12 января 2023Забота о себе

Врач назвал предшествующий смертельно опасному состоянию необычный симптом

Уролог Лубенников рассказал, что при тяжелом течении диабета моча может пахнуть ацетоном

Фото: Shutterstock

При тяжелом течении сахарного диабета моча может пахнуть ацетоном, рассказал уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Он и врач, директор по производству лаборатории «ЛабКвест» Наталья Логачева, назвали в беседе с «Лентой.ру» и другие болезни, сопровождающиеся этим необычным симптомом.

Запах ацетона от мочи связан с присутствием в ней кетоновых (ацетоновых) тел. Наличие в моче кетоновых тел называется кетонурией, пояснил уролог. Чаще всего кетонурия возникает при тяжелом сахарном диабете. Грозным осложнением болезни является диабетическая (кетоацидотическая) кома — смертельно опасное состояние.

Диабетическая кома развивается из-за накопления кетоновых тел в крови и их действия на центральную нервную систему, потери организмом электролитов и жидкости. Также кому могут спровоцировать прекращение или уменьшение введения инсулина, инфекционные болезни, операции, стрессовые ситуации

Александр Лубенниковуролог

О наступлении диабетической комы сигнализируют частое и обильное мочеиспускание, жажда, тошнота, рвота. В воздухе, который выдыхает больной, также ощущается запах ацетона. Поэтому при появлении этого запаха от мочи, особенно у больного сахарным диабетом, нужно немедленно обратиться к врачу, настаивает Лубенников.

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Логачева добавляет, что запах ацетона в моче может появляться при сильной физической усталости или большом стрессе. После отдыха организм восстанавливается и уровень ацетона снижается.

Если вы занимаетесь тяжелыми физическими нагрузками, которые обязательно будут приводить к изменениям в обменных процессах, хотя бы раз в квартал сдавайте общий анализ мочи, чтобы контролировать состояние организма. В случае, когда причина появления запаха непонятна, следует срочно обраться к врачу для диагностики состояния здоровья

Наталья Логачеваврач

Запах ацетона от мочи может появляться и при строгих диетах, когда наблюдается углеводное голодание. Также этот симптом может сигнализировать о желудочно-кишечных расстройствах, тяжелом токсикозе, резюмировал Лубенников.

Ранее Александр Лубенников назвал симптомы опасных мужских болезней. Он предупредил, при любой боли в мочеполовой системе мужчина должен идти к врачу.

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Вера Владзиевская
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