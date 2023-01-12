Во «Вкусно — и точка» задумались о мусоре

Сеть «Вкусно — и точка» и РЭО запустили проект по сортировке отходов

Российский преемник McDonald’s, сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» задумался о способах обращения с отходами и стал печатать на упаковках призывы к сортировке мусора. Об этом в своем Telegram-канале сообщают РИА Новости.

Сеть ресторанов начала проект вместе с Российским экологическим оператором (РЭО). На бумажных пакетах появилась надпись с логотипом оператора и призывом «Сортируй отходы! Их можно переработать!». По данным Retail.ru, проект запустили в Москве и планируют распространить на всю страну. Сеть задумала отправлять на переработку картон, отработанное фритюрное масло, кофейный жмых и униформу.

«Раздельно собранные отходы, картонная упаковка и стаканчики, будут отправлены на переработку. Эта работа проводится в рамках построения экономики замкнутого цикла и формирования новой модели поведения, более экологичной и осознанной», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее в РЭО дали советы по обращению с мусором после застолий. В новогодние праздники россиянам рекомендовали отказаться от одноразовой посуды и правильно утилизировать отходы. В первую очередь, специалисты посоветовали сортировать отходы.