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17:46, 30 декабря 2022Среда обитания

Россиянам дали советы по обращению с мусором после праздников

РЭО: в праздники россиянам нужно отказаться от одноразовой посуды и сортировать отходы

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

В новогодние праздники россиянам нужно отказаться от одноразовой посуды и правильно утилизировать отходы. Советы по обращению с мусором после застолий дали в Российском экологическом операторе (РЭО).

В первую очередь, специалисты советуют сортировать отходы. Так, пластиковые бутылки от газировки и воды, стеклянные бутылки от шампанского и другого алкоголя, алюминиевые баночки, а также упаковку от подарков из картона без слоя пленки необходимо выбрасывать в синий мусорный бак. Такие отходы подлежат переработке и могут получить вторую жизнь.

Испортившиеся остатки пищи следует отправить в серый бак — из него органический мусор отбирают на компостирование. В эту же емкость нужно выбросить неперерабатываемые отходы — разбитые елочные игрушки, упаковку со слоем пластика или фольги, грязные салфетки и другие использованные средства гигиены. Живую елку специалисты рекомендуют сдавать на переработку в специальные пункты приема.

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«РЭО призывает россиян на праздники отказаться от всего одноразового, от пластиков с неизвестной маркировкой, которые невозможно переработать, раздельно собирать отходы, очищенные пластик, алюминий, бумагу и стекло отправлять в бак для вторсырья, в пункты сбора таких отходов», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

Россиян также призвали пользоваться многоразовой посудой. При отсутствии такой возможности специалисты советуют выбирать одноразовые приборы из материалов растительного происхождения — бумаги, дерева или картона.

Украшения для елки и дома лучше покупать качественные, которые прослужат не один год. При выборе праздничного дерева эксперты советуют либо покупать живое и сдавать его на переработку, либо пользоваться искусственными не менее 20 лет. При этом от пиротехники следует вообще отказаться — бенгальские огни не подлежат переработке, а конфетти из хлопушек сложно собрать, чтобы правильно утилизировать.

В 2021 году Greenpeace призвал россиян отказаться от одноразовой упаковки для подарков — в большинстве своем она не подлежит переработке из-за слоя фольги или пластика в составе. В итоге такой мусор попадает на полигоны и веками загрязняет окружающую среду, что негативно сказывается в том числе на здоровье людей.

Нина Ташевская
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