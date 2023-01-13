Итальянский фигурист подготовится к международным турнирам в группе Тутберидзе

Итальянский фигурист Грассль подготовится к чемпионату Европы в группе Тутберидзе

Итальянский фигурист Даниэль Грассль подготовится к международным турнирам в группе российского тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, в Москве 20-летний спортсмен начнет тренировки к чемпионату Европы. Отмечается, что он заинтересован в сотрудничестве с Тутберидзе на постоянной основе, но на данный момент стороны не пришли к окончательному соглашению.

Грассль является серебряным призером чемпионата Европы-2022. На его счету также победа на Гран-при Великобритании-2022 и бронза Гран-при Италии.

Тутберидзе — заслуженный тренер России. В ее группу входят олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Алина Загитова. Ранее под руководством Тутберидзе занимались олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова.

Российские фигуристы отстранены от участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Запрет действует до дальнейшего особого уведомления.