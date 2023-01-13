Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:11, 13 января 2023Экономика

Китай нашел новый способ взять под контроль технологические компании

FT: власти Китая покупают доли в технологических компаниях для их контроля

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Власти Китая, которые хотят получить контроль над крупнейшими технологическими группами страны, меняют тактику. Они уходят от жестких мер и санкций, распугавших иностранных инвесторов, сообщает Financial Times (FT).

Пекин нашел новый способ, который может помочь взять под контроль техногигантов, — власти начали покупать небольшие доли в локальных подразделениях крупных технологических компаний. Речь идет об Alibaba и Tencent.

Как отмечает издание, приобретение доли (часто только один процент) аналогично получению «золотой акции». То есть такие сделки дают государству специальные права на принятие определенных деловых решений. Например, они могут контролировать контент.

Китай несколько раз ударял по собственным компаниям, мешая технологическим стартапам привлекать иностранное финансирование, а также усложняя их выход на зарубежные биржи. Все это отражалось на акциях технологических компаний, который значительно падали.

В целом китайские миллиардеры совокупно потеряли 620 миллиардов долларов в 2022 году. Пошлый год стал худшим для них.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило взятие кварталов Соледара штурмовиками ЧВК «Вагнер»
В Бердянске взорвали машину главы администрации
Москвичам назвали самые культурные и спортивные районы столицы
Валиеву лишили золота чемпионата России-2022
Известный российский комик эмигрировал в США
Еврокомиссия и Швеция объявили о запуске проекта «первого космодрома ЕС»
Захарова оценила попытки Киева «присвоить» Королева
Флоренс Пью рассказала о минусах отношений с большой разницей в возрасте
Флоренс Пью отреагировала на критику оголявшего ее грудь прозрачного платья
Дан прогноз цен на «вторичку» в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.