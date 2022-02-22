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Китай приготовился нанести новый удар по своим компаниям

Bloomberg: акции китайских компаний падают из-за опасений ужесточения регулирования

Фото: Muyu Xu / Reuters

Акции китайских технологических компаний падают на бирже третий день подряд на фоне опасений из-за планов Пекина по ужесточению регулирования сектора, пишет Bloomberg.

Игроки рынка опасаются разных решений от своих регулирующих органов: от предупреждений о мошенничестве в метавселенной до новых ограничений игровой индустрии. Индекс Hang Seng Tech упал более чем на три процента во вторник, 22 февраля, и достиг самого низкого уровня закрытия с момента его создания в 2020 году. Акции гиганта по доставке еды Meituan упали на шесть процентов после того, как Пекин приказал ему снизить комиссию.

Ценные бумага Tencent снизились на три процента несмотря на отрицание, что ее основной бизнес подвергается новой проверке со стороны властей КНР. Индекс Hang Seng упал более чем вдвое по сравнению с прошлогодним февральским пиком, поскольку антимонопольная кампания Пекина продолжается уже второй год. Компании готовятся, к тому что регуляторы нанесут новый удар в ближайшее время.

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Вопрос заключается в том, насколько пострадают доходы крупных интернет-компаний в долгосрочной перспективе, если от них потребуется взять на себя все большую социальную ответственность, отметил управляющий портфелем в GAM Investment Management Цзянь Ши Кортези. По данным Bloomberg, участники индекса Hang Seng Tech потеряли в общей сложности 1,6 триллиона долларов с момента февральского пика в прошлом году.

Ранее сообщалось, что власти Китая готовят меры, которые должны помешать местным технологическим стартапам привлекать иностранное финансирование и усложнят выход на зарубежные биржи

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Мария Строителева
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