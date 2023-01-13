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15:03, 13 января 2023Экономика

Вероятность снижения потолка цен на российскую нефть оценили

Аналитик ФНЭБ Юшков: санкции ЕС предусматривают пересмотр потолка цены на нефть
СюжетСанкции против России:

Фото: Antonio Parrinello / Reuters

Санкции Европейского союза (ЕС) предусматривают пересмотр потолка цены на российскую нефть каждые два месяца, объяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность снижения потолка цен.

Соревнование за статус главного борца с Россией

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западные страны и их союзников снизить потолок цен на российскую нефть. Она подчеркнула, что этот процесс должен начаться в ближайшие дни. Каллас также призвала партнеров и союзников увеличить объемы военной помощи Украине, заявив, что это «путь к миру».

Я думаю, что это исключительно политическое заявление со стороны Эстонии

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

«Вряд ли премьер-министр Эстонии понимает, как работает потолок цен, что это такое, какие эффекты он вызывает для рынка, и в том числе как влияет на стоимость российской нефти. Какой смысл понижать потолок, если и так российская нефть сейчас торгуется дешевле?» — отметил аналитик.

Юшков убежден, что логика Каллас не в том, чтобы снизить потолок, а в том, чтобы продолжить санкционное давление на Россию.

Я думаю, что дело не в нефтяной индустрии, а в желании Эстонии продемонстрировать, что она самый яркий и главный борец с Россией и постоянно требует ужесточать санкции

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

«Потому что в этом плане тоже есть конкуренция между Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией за статус главного борца с Россией, главного санкционного забойщика. Вот они на перебой и требуют ужесточить санкции против России», — сообщил он.

Снижение потолка цен на нефть

При этом Юшков напомнил, что санкции Евросоюза по вопросу потолка цены предусматривают, что ЕС каждые два месяца должен пересматривать этот потолок цены.

Там написано, что устанавливаемый потолок цены должен быть на пять процентов меньше, чем средняя рыночная цена на российскую нефть

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

«Поэтому если, например, средняя цена будет 50-55 долларов, то потолок цены в любом случае снизится. По крайней мере это записано в европейских документах. Поэтому потолок будет меняться, и это уже предусмотрено в общеевропейском законодательстве», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не сталкивается с влиянием потолка цен на нефть, поэтому в Кремле скептически оценивают попытки посчитать потери Москвы.

Вечером 2 декабря Европейский союз официально подтвердил решение о потолке цен на российскую нефть, принятое после длительных обсуждений.

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Алена Шевченко
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