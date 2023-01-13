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00:30, 13 января 2023Россия

Захарова назвала истинную цель визита главы МИД Германии на Украину

Захарова назвала работой на камеру визит главы МИД Германии Бербок в Харьков и Киев

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала рассказала, для чего на самом деле был совершен визит главы МИД Германии Анналены Бербок на Украину. Она назвала истинной целью ее поездки в Харьков и Киев работу на камеру.

«Это же ничего, это ни о чем: приехала она, не приехала, сфотографировалась, в маске она ходит. Это ни на что не влияет вообще, в принципе. Решения принимаются за нее, вместо нее, она о многих даже и не знает», — заявила дипломат.

Она указала на то, что Бербок не знает истории посещенных ею городов и страны в целом, не имея никакого понятия о том, что за разрушенные постройке ей показали. Захарова подчеркнула, что ее визит был необходим лишь для «нужной картинки», поскольку она не приехала с диалогом, который не мог бы состояться по различным каналам связи между Украиной и ФРГ.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер оценил возможность США поставлять Киеву необходимые виды вооружений, при этом сохраняя собственную боеготовность. По его словам, страна способна делать это настолько долго, насколько это потребуется.

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Марина Совина
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