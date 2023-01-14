Александр Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин попал в символическую сборную лучших игроков первого круга чемпионата Кипра по футболу. Об этом сообщается на сайте команды из Лимасола.

Список футболистов составляла Ассоциация спортивных журналистов страны. Уточняется, что игроки включались в команду за выдающиеся заслуги.

30 декабря 2022 года Кокорин порассуждал о желании вернуться в Россию. «Чтобы играть — нет. Жить? Как сказать… У меня там все есть: там мои дома, мои квартиры. Мой дом в России. Но я пока играю, меня закидывает судьба», — заявил футболист.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. 31-летний игрок принадлежит итальянской «Фиорентине». В 12 матчах нынешнего чемпионата Кипра россиянин забил четыре мяча.