Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Витязь
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
22:45 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|18-й тур
12:35, 30 декабря 2022Спорт

Кокорин порассуждал о желании вернуться в Россию

Футболист «Ариса» Александр Кокорин заявил, что у него нет желания играть в России

Фото: Maurizio Borsari/ AFLO / Globallookpress.com

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин в интервью YouTube-каналу «Суперлига» порассуждал о желании вернуться в Россию.

«Чтобы играть — нет. Жить? Как сказать… У меня там все есть: там мои дома, мои квартиры. Мой дом в России. Но я пока играю, меня закидывает судьба», — заявил футболист.

Кокорин подчеркнул, что насладился жизнью в Москве, прожив там 15 лет, однако в данный момент хочет путешествовать, пока ему позволяет возможность.

В октябре и ноябре Кокорина признавали лучшим игроком «Ариса». Всего в текущем сезоне 31-летний россиянин провел за команду десять матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

В данный момент Кокорин находится в аренде в «Арисе». Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине», к которой он присоединился в январе 2021-го. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Мариуполе обнаружили более трех тысяч тел гражданских
Диетолог назвала главные правила безопасного новогоднего стола
Умер лауреат главной премии в области архитектуры
Россияне назвали самые значимые события уходящего года в жилищной сфере
Власти Украины попросили еще больше западного оружия
Появились кадры полыхающей квартиры в пятиэтажке на западе Москвы
На Украине заключили сделку с компанией BlackRock по восстановлению экономики
Кокорин порассуждал о желании вернуться в Россию
В Британии рассказали о признании Путина Блэру про нежелание быть «анти-НАТО»
Стилист назвала россиянам пять необходимых вещей в гардеробе зимой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.