Кокорин порассуждал о желании вернуться в Россию

Футболист «Ариса» Александр Кокорин заявил, что у него нет желания играть в России

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин в интервью YouTube-каналу «Суперлига» порассуждал о желании вернуться в Россию.

«Чтобы играть — нет. Жить? Как сказать… У меня там все есть: там мои дома, мои квартиры. Мой дом в России. Но я пока играю, меня закидывает судьба», — заявил футболист.

Кокорин подчеркнул, что насладился жизнью в Москве, прожив там 15 лет, однако в данный момент хочет путешествовать, пока ему позволяет возможность.

В октябре и ноябре Кокорина признавали лучшим игроком «Ариса». Всего в текущем сезоне 31-летний россиянин провел за команду десять матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

В данный момент Кокорин находится в аренде в «Арисе». Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине», к которой он присоединился в январе 2021-го. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года.