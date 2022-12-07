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15:03, 7 декабря 2022Спорт

Кокорина второй раз подряд признали лучшим игроком месяца в «Арисе»

Российского футболиста Кокорина второй раз подряд признали лучшим игроком месяца в «Арисе»

Фото: Gabriele Maltinti / Getty Images

Российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина признали лучшим игроком команды в ноябре. Об этом сообщается в Telergam-канале клуба.

В прошедшем месяце 31-летний футболист забил по одному мячу в матчах с «Омонией» (1:1) и «Пафосом» (2:2). Кокорин второй раз подряд получил награду, обладателя которой определяют болельщики.

Всего в текущем сезоне Кокорин провел за команду десять матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. После 13 туров «Арис» с 29 очками находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Кипра.

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. В итальянской команде за полтора года российский нападающий не совершил ни одного результативного действия.

Дарья Коршунова
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