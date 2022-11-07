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21:51, 7 ноября 2022Спорт

Кокорин забил четвертый четвертый за «Арис» в чемпионате Кипра

Российский форвард Александр Кокорин забил четвертый мяч за «Арис» в чемпионате Кипра
Александр Кокорин

Александр Кокорин. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский нападающий Александр Кокорин забил за «Арис» в матче чемпионата Кипра против «Омонии». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лимасоле и завершилась со счетом 1:1. Кокорин открыл счет на 39-й минуте, отпраздновав взятие ворот в стиле португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, перекрестив руки на груди и закрыв глаза. Этот гол стал для россиянина четвертым за девять матчей в составе кипрской команды. Всего в его активе в этом сезоне шесть очков по системе «гол плюс пас».

31 октября бывший полузащитник «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов объяснил низкую результативность Кокорина тем, что его подвели плохой характер и дисциплина. «Когда я впервые увидел его в составе "Динамо", был уверен: он заиграет в хорошем европейском гранде. Это был талантливейший игрок», — заявил экс-футболист.

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. В итальянской команде за полтора года российский нападающий не совершил ни одного результативного действия.

Ксения Курашкина
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