Гол Кокорина помог «Арису» сыграть вничью в чемпионате Кипра

Гол Александра Кокорина помог «Арису» сыграть вничью с «Пафосом» в чемпионате Кипра

«Арис» сыграл вничью с «Пафосом» в матче 12-го тура чемпионата Кипра. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лимасоле на стадионе «Ариса» «Клеантис Викелидис» и завершилась со счетом 2:2. В начале второго тайма по одному мячу забили хавбек хозяев Лео Бенгтссон и полузащитник гостей Бесарт Абдурахими. На 64-й минуте игры российский нападающий Александр Кокорин реализовал пенальти и вывел «Арис» вперед, однако гол Жайро на 78-й минуте помог «Пафосу» уйти от поражения.

Этот забитый мяч стал для Кокорина пятым за кипрскую команду. Всего в его активе в этом сезоне семь очков по системе «гол плюс пас» в десяти матчах. Он поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Кипра.

9 ноября бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что Кокорин не реализовал свой талант. «Думаю, еще два-три года поиграет и завершит свою карьеру, к сожалению», — добавил он.

31 августа было объявлено, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. В итальянской команде за полтора года российский нападающий не совершил ни одного результативного действия.