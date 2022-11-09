Аршавин пожалел о карьере Кокорина

Андрей Аршавин заявил, что футболист «Ариса» Александр Кокорин не реализовал свой талант

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин пожалел о карьере нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Его слова приводит «Спорт день за днем».

«Если мы берем глобально, то, к сожалению, Саша не реализовал тот свой талант, который у него был. Думаю, еще два-три года поиграет и завершит свою карьеру, к сожалению, не реализовав то, что он мог», — заявил Аршавин. По его мнению, выступления в чемпионате Кипра — не предел мечтаний Кокорина.

7 ноября Кокорин забил четвертый мяч за «Арис» в чемпионате Кипра. Он отличился в матче против «Омонии», завершившемся со счетом 1:1. Всего в его активе в этом сезоне шесть очков по системе «гол плюс пас».

31 августа стало известно, что Кокорин перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. В итальянской команде за полтора года российский нападающий не совершил ни одного результативного действия.