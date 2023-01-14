В частном доме Байдена нашли новые секретные документы

Советник Байдена сообщил об обнаружении новых секретных материалов в его частном доме

В частном доме президента США Джо Байдена обнаружены новые секретные документы. Об этом сообщил специальный советник американского лидера Ричард Саубер, пишет The New York Times.

По его словам, речь идет о пяти дополнительных страницах с пометками о секретности — они были найдены в подборке материалов, состоявшей из шести страниц.

Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти призвал Конгресс США начать расследование инцидентов с обнаружением секретных документов у Байдена. Он также обвинил нынешнюю администрацию в двойных стандартах, напомнив о рейде в имении экс-президента Дональда Трампа и о том, что Байден критиковал его, хотя прекрасно знал, что сам замешан в подобном.

12 января Белый дом информировал, что юристы президента США нашли секретные документы в гараже его дома в Уилмингтоне — они находились «среди частных и политических бумаг» в кладовом помещении.

Байден подтвердил данные сведения и заявил, что его юристы сразу же сообщили о случившемся в Минюст Соединенных Штатов.

