Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:27, 12 января 2023Мир

В Конгрессе призвали расследовать инциденты с секретными документами Байдена

Палата представителей призвала расследовать инциденты с секретными документами у Байдена

Фото: Henry Romero / Reuters

Конгресс США должен расследовать инциденты с обнаружением секретных документов у президента Джо Байдена. К этому призвал спикер палаты представителей Кевин Маккарти, его слова передает CBS.

«Они знали об этом инциденте с Байденом еще до президентских выборов, но держали это втайне от общественности?» — возмутился он. Маккарти также обвинил нынешнюю администрацию в двойных стандартах, напомнив о рейде в имении экс-президента Дональда Трампа и о том, что Байден критиковал его, хотя прекрасно знал, что сам замешан в подобном.

12 января Белый дом подтвердил, что юристы Байдена нашли вторую партию секретных документов в гараже его дома в Уилмингтоне. Документы были обнаружены «среди частных и политических бумаг» в кладовом помещении. Байден подтвердил эту информацию и заявил, что его юристы сразу же сообщили об этом факте в Минюст Соединенных Штатов.

Ранее в постоянном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США призвали провести расследование в связи с обнаружением секретных бумаг времен вице-президентства нынешнего американского лидера. В начале ноября доверенные лица Байдена обнаружили около десяти подобных материалов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В Конгрессе призвали расследовать инциденты с секретными документами Байдена
Аналитик высказался о будущем биткоина
Обвиненного в убийстве двух россиянок иностранца объявили в международный розыск
Россиянина осудили на 17 лет за домогательства к маленьким мальчику и девочке
Малахов рассказал о поездках Мишустина в монастырь
Россияне бросились обмениваться жильем
В Госдуме заявили об отсутствии планов увеличивать численность призывников
Диетолог Гинзбург перечислил эффективные приемы для похудения
Парикмахер назвала самые раздражающие привычки клиентов
Друзья Джека Николсона начали переживать из-за образа жизни актера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.