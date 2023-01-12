В Конгрессе призвали расследовать инциденты с секретными документами Байдена

Палата представителей призвала расследовать инциденты с секретными документами у Байдена

Конгресс США должен расследовать инциденты с обнаружением секретных документов у президента Джо Байдена. К этому призвал спикер палаты представителей Кевин Маккарти, его слова передает CBS.

«Они знали об этом инциденте с Байденом еще до президентских выборов, но держали это втайне от общественности?» — возмутился он. Маккарти также обвинил нынешнюю администрацию в двойных стандартах, напомнив о рейде в имении экс-президента Дональда Трампа и о том, что Байден критиковал его, хотя прекрасно знал, что сам замешан в подобном.

12 января Белый дом подтвердил, что юристы Байдена нашли вторую партию секретных документов в гараже его дома в Уилмингтоне. Документы были обнаружены «среди частных и политических бумаг» в кладовом помещении. Байден подтвердил эту информацию и заявил, что его юристы сразу же сообщили об этом факте в Минюст Соединенных Штатов.

Ранее в постоянном комитете по разведке палаты представителей Конгресса США призвали провести расследование в связи с обнаружением секретных бумаг времен вице-президентства нынешнего американского лидера. В начале ноября доверенные лица Байдена обнаружили около десяти подобных материалов.