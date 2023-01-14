«Барселона» выступила с заявлением о переписке с оскорблениями в адрес Месси

Вице-президент «Барселоны» заявил, что осуждает оскорбивших Месси экс-представителей клуба

Руководство футбольного клуба «Барселона» выступило с заявлением о переписке с оскорблениями в адрес аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси. Об этом сообщает Marca.

Вице-президент каталонцев Рафа Юсте дал понять, что осуждает подобные высказывания, и подчеркнул, что они были сказаны экс-представителями клуба. «Эти слова продемонстрировали огромное неуважение к таким людям, как Месси, которые так много отдали клубу», — посчитал он.

12 января elPeriódico опубликовало скриншоты переписки, в которых руководители «Барселоны» оскорбляли Месси. Представители команды назвали футболиста крысой из выгребной ямы.

Месси ушел из «Барселоны» в ПСЖ в августе 2021 года. До этого он всю карьеру выступал за каталонцев, в составе которых десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.