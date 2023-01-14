Додик резко ответил главе МИД Республики Сербской на критику награждения Путина

Додик жестко ответил главе МИД Республики Сербской на осуждение награждения Путина

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в резкой форме ответил главе МИД БиГ Бисере Туркович на осуждение с ее стороны награждения российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Додик напомнил, что наградил Путина за то, что тот уважает Республику Сербскую и поддерживает международное соглашение, согласно которому основана нынешняя БиГ. Он с иронией отметил, что в разгар антироссийских санкций у крупных европейских государств вырос торговый оборот с Россией.

Политик привел выражение, которое, по его словам, как будто появилось специально для Туркович. «Каждая ее реплика заслуживает пощечину», — цитирует главу государства агентство.

Ранее сообщалось, что Евросоюз осудил Республику Сербскую за награждение Путина орденом. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

8 января президент Додик заочно наградил Путина орденом Республики Сербской на ожерелье. На торжественной церемонии он поблагодарил от имени РС «друзей, которые ее ценят и уважают».

