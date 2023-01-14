Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:59, 14 января 2023Мир

Додик резко ответил главе МИД Республики Сербской на критику награждения Путина

Додик жестко ответил главе МИД Республики Сербской на осуждение награждения Путина

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в резкой форме ответил главе МИД БиГ Бисере Туркович на осуждение с ее стороны награждения российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Додик напомнил, что наградил Путина за то, что тот уважает Республику Сербскую и поддерживает международное соглашение, согласно которому основана нынешняя БиГ. Он с иронией отметил, что в разгар антироссийских санкций у крупных европейских государств вырос торговый оборот с Россией.

Политик привел выражение, которое, по его словам, как будто появилось специально для Туркович. «Каждая ее реплика заслуживает пощечину», — цитирует главу государства агентство.

Ранее сообщалось, что Евросоюз осудил Республику Сербскую за награждение Путина орденом. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

8 января президент Додик заочно наградил Путина орденом Республики Сербской на ожерелье. На торжественной церемонии он поблагодарил от имени РС «друзей, которые ее ценят и уважают».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Британия решила отправить на Украину танковый эскадрон
Игрок НХЛ рассказал об отношении к рекордам Овечкина в США
Додик резко ответил главе МИД Республики Сербской на критику награждения Путина
Опубликованы подробности об испанских родственниках знаменитого хоккеиста
Запад решил усилить военную помощь Украине для противостояния Путину
В США увидели веру в свою безнаказанность за военные преступления
В ДНР отказались считать переданные Киеву Stryker выдающейся бронетехникой
Москвичам и петербуржцам предрекли потепление
В США предложили объявить импичмент Байдену из-за военных преступлений
Кисида сообщил Байдену о намерении Японии купить ракеты Tomahawk
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.