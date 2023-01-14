Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:32, 14 января 2023Наука и техника

Россия запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения

«Главкосмос»: в 2023 году Россия запустит два спутника «Глонасс-К» и один «Глонасс-К2»

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Россия намерена в 2023 году обновить орбитальную группировку навигационных спутников ГЛОНАСС тремя аппаратами нового поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Главкосмос».

Уточняется, что речь идет о двух «Глонассах-К» и одном «Глонассе-К2». Как отмечает агентство, новые аппараты излучают больше навигационных сигналов. В частности, если у «Глонассов-М» пять сигналов, то у «Глонасс-К» их семь, а у «Глонасс-К2» — девять. Также на новых спутниках постепенно растет доля электронной компонентной. Ожидается, что она достигнет 100 процентов к 2026 году.

Кроме того, в этом году запланирован старт станции «Луна-25» и запуск на орбиту десяти наноспутников, а также запуск аппаратов дистанционного зондирования Земли, в том числе двух «Метеор-М» и двух «Ионосфера». Даты пусков не называются.

В апреле 2022 года «Роскосмос» обещал запустить минимум 18 спутников «Глонасс-К2» к 2030 году.

До этого гендиректор «Информационных спутниковых систем» Николай Тестоедов заявил, что создание новых спутников «Глонасс-К2» обходится «Роскосмосу» в два раза дороже, чем космических аппаратов «Глонасс-К», и назвал это абсолютно естественным процессом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил об отсутствии у России цели деукраинизации Украины
Россиянам рассказали о способе увеличить трудовой стаж для получения пенсии
Названа опасность лежащего под подушкой смартфона
Названы самые редкие имена новорожденных в Подмосковье
Обвиненный в шпионаже на Россию британец назвался «недовольным сотрудником»
Россия запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения
Мэр Харькова решил судиться из-за нового штрафа за русский язык
Звезду «Флэша» приговорили к году исправительных работ за кражу со взломом
Китай раскритиковал создателей «международного порядка»
Прокуратура Бразилии решила проверить причастность Болсонару к беспорядкам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.