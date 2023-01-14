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12:22, 14 января 2023Культура

Стало известно об улучшении состояния госпитализированного Никиты Михалкова

Врачи рассказали об улучшении состояния Никиты Михалкова после госпитализации

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Стало известно об улучшении состояния российского режиссера Никиты Михалкова, госпитализированного 5 января. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, на этой неделе кинодеятелю стало лучше. Он находится в сознании, самостоятельно дышит и отвечает на звонки близких. Врачи отметили, что в скором времени планируют перевести Михалкова из реанимации для продолжения лечения в плановом режиме.

Сообщается, что в графике режиссера 6 и 7 февраля стоят два спектакля под названием «12». Продажи билетов на выступления продолжаются, а информации об отмене спектаклей нет.

Ранее российский музыкант и близкий друг Михалкова Юрий Башмет высказался о состоянии здоровья кинодеятеля.

О госпитализации Никиты Михалкова стало известно 5 января. Baza сообщала, что кинематографист попал в больницу с пневмонией из-за коронавируса. 10 января состояние режиссера начало ухудшаться.

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Анастасия Астахова
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