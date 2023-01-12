Башмет рассказал о состоянии госпитализированного Михалкова

Юрий Башмет назвал состояние госпитализированного Никиты Михалкова неплохим

Российский музыкант Юрий Башмет высказался о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает «Российская газета».

Артист отметил, что кинодеятель чувствует себя уже лучше.

«Состояние Никиты Михалкова неплохое. Надеюсь, что его скоро выпишут. Я знал, что он в реанимации. Когда до меня дошло известие о его болезни, признаюсь, испугался, позвонил ему. Думал, если он в реанимации, то у него нет при себе телефона. Два гудка — и он взял трубку, и мы с ним прекрасно поговорили минут пять. Дай бог ему здоровья», — рассказал музыкант.

Ранее режиссер Никита Михалков впервые высказался о своем состоянии.

О его госпитализации стало известно 5 января. Baza сообщала, что кинематографист попал в больницу с пневмонией из-за коронавируса. 10 января состояние Михалкова начало ухудшаться.