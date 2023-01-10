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15:48, 10 января 2023Культура

Госпитализированный Михалков впервые высказался о своем состоянии

Госпитализированный режиссер Никита Михалков заявил, что продолжает проходить обследования

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Госпитализированный российский режиссер Никита Михалков впервые высказался о своем состоянии в Telegram-канале «Бесогон».

«Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение», — написал он.

Кинематографист поблагодарил всех, кто беспокоится о нем и желает ему здоровья. Он добавил, что теперь знает, в чем различие между популярностью и настоящей любовью.

10 января стало известно, что состояние госпитализированного Михалкова начало ухудшаться: при КТ у него обнаружили увеличение объема поражения легких и диагностировали идиопатическую пневмонию. Также режиссер страдает мерцательной аритмией. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но уточняют, что оно не угрожает его жизни.

О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. Baza сообщала, что кинематографист попал в больницу с пневмонией из-за коронавируса. 9 января MK.RU отмечало, что у режиссера подтвердили коронавирус.

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Евгений Шульгин
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