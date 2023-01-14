Игрок НХЛ рассказал об отношении к рекордам Овечкина в США

Хоккеист Любушкин заявил, что погоня Овечкина за Гретцки является темой номер один в США

Игрок «Баффало Сейбрс» Илья Любушкин рассказал об отношении в США к погоне нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Любушкин рассказал, что о рекорде Овечкина постоянно говорят по телевизору. «Тема номер один. Постоянно крутят его юбилейный гол, каждая следующая шайба — тема номер один», — поделился он.

На счету у 37-летнего российского капитана столичной команды, занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, 809 заброшенных шайб. Таким образом, он сократил до 85 голов отставание от Гретцки, поразившего ворота соперников 894 раза и лидирующего в гонке снайперов лиги.

Овечкин выступает выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.