Девятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Москве

Водитель Volvo сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе на северо-западе Москвы

Водитель Volvo сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе на улице Гризодубовой на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в субботу, 14 января, в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Мужчина наехал на ребенка, который шел на зеленый свет вместе с матерью. После происшествия мальчика доставили в больницу.

«Прокуратура Северного административного округа контролирует ход процессуальной проверки и принятие по факту ДТП процессуального решения», — говорится в сообщении.

12 января сообщалось, что на Севастопольском проспекте в Москве автобус сбил восьмилетнего ребенка. Пострадавшая девочка двигалась по переходу на разрешающий сигнал светофора.

После ДТП ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции проводили проверку для установления всех обстоятельств случившегося.