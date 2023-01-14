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17:59, 14 января 2023Россия

Девятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Москве

Водитель Volvo сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе на северо-западе Москвы
СюжетДТП в Москве:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Водитель Volvo сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе на улице Гризодубовой на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в субботу, 14 января, в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Мужчина наехал на ребенка, который шел на зеленый свет вместе с матерью. После происшествия мальчика доставили в больницу.

«Прокуратура Северного административного округа контролирует ход процессуальной проверки и принятие по факту ДТП процессуального решения», — говорится в сообщении.

12 января сообщалось, что на Севастопольском проспекте в Москве автобус сбил восьмилетнего ребенка. Пострадавшая девочка двигалась по переходу на разрешающий сигнал светофора.

После ДТП ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции проводили проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

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Анна Щербакова
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