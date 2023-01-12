На Севастопольском проспекте в Москве автобус сбил восьмилетнего ребенка

В Москве на Севастопольском проспекте водитель автобуса сбил восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

По их данным, ребенка госпитализировали, сведений о его состоянии нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства ДТП.

«Предварительно установлено, что 8-летняя девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Ранее Москве водитель иномарки сбил двух пешеходов на Олимпийском проспекте и скрылся с места ДТП. Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу.