Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:55, 12 января 2023Россия

В Москве автобус сбил восьмилетнего ребенка

На Севастопольском проспекте в Москве автобус сбил восьмилетнего ребенка

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Москве на Севастопольском проспекте водитель автобуса сбил восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

По их данным, ребенка госпитализировали, сведений о его состоянии нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства ДТП.

«Предварительно установлено, что 8-летняя девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Ранее Москве водитель иномарки сбил двух пешеходов на Олимпийском проспекте и скрылся с места ДТП. Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В России впервые выявлен новый вариант коронавируса «кракен»
На Урале с почестями похоронили до смерти забившего свою мать вагнеровца
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до выходных
Ипотеке в России предрекли рост
Врач назвал предшествующий смертельно опасному состоянию необычный симптом
Россиянки сходили к косметологу и остались с ожогами на лице
Канадский хоккеист назвал россиянина из НХЛ лучшим вратарем в мире
В Москве автобус сбил восьмилетнего ребенка
Рубль укрепился к доллару и евро
Отец Шарлота прокомментировал новость о смерти артиста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.