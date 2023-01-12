В Москве автобус сбил восьмилетнего ребенка
На Севастопольском проспекте в Москве автобус сбил восьмилетнего ребенка
В Москве на Севастопольском проспекте водитель автобуса сбил восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
По их данным, ребенка госпитализировали, сведений о его состоянии нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства ДТП.
«Предварительно установлено, что 8-летняя девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.
Ранее Москве водитель иномарки сбил двух пешеходов на Олимпийском проспекте и скрылся с места ДТП. Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу.