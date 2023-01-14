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18:55, 14 января 2023Культура

Сергей Шойгу отреагировал на смерть Инны Чуриковой

Сергей Шойгу отметил вклад Инны Чуриковой в отечественную культуру

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу отреагировал на смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой. Об этом сообщает «Звезда».

Глава ведомства назвал Чурикову яркой и талантливой актрисой и удивительно обаятельной женщиной, блистательно игравшей на сцене театра и в кино, а также отметил ее вклад в развитие российской культуры.

«Фильмы, спектакли с участием Инны Михайловны, созданные ею незабываемые образы, всегда искренние и глубокие, бесспорно, войдут в золотой фонд отечественной культуры», — подчеркнул министр.

О смерти Чуриковой стало известно в субботу, 14 января. «Это случилось полчаса назад в больнице», — сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Причины смерти звезды не уточняются.

Прощание с народной артисткой СССР состоится в театре «Ленком» во вторник, 17 января. Руководитель учреждения отметил, что театр обратился с просьбой похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

Ранее муж актрисы прокомментировал ее смерть и признался в отсутствии сил вынести случившееся.

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Анастасия Астахова
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