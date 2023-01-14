Пригожин показал командовавшего штурмом в Соледаре

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин показал человека, командовавшего штурмом в Соледаре

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин показал человека, командовавшего штурмом Соледара. Видеозапись с ним разместила пресс-служба Пригожина в Telegram.

«Вот этот человек командовал взятием Соледара. Взял его без жевания соплей за две недели. До этого долгое время там ничего не происходило», — заявил руководитель ЧВК. Имя военного он не назвал.

Пригожин добавил, что Соледар «зажали в клещи», и те, кто отказывался сдаваться в плен, были уничтожены. Все тела украинских военных основатель ЧВК пообещал вернуть к ним на родину.

Ранее корреспондент РИА Новости показал на видео обстановку в центре Соледара в Донецкой народной республике. Он отметил, что в центре города не осталось почти ни одного целого здания.

13 января Минобороны России сообщило, что войска страны взяли Соледар под контроль. Отмечалось, что это позволяет отрезать пути снабжения Вооруженных сил Украины в Артемовске. В тот же день в ведомстве подтвердили взятие кварталов Соледара отрядами ЧВК «Вагнер».